Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны, передает РИА Новости.
«Нам "нужны не шашечки на машине", а безопасность, давайте к ДСНВ подключать все ядерные страны, включая Францию и Британию», - заявил глава государства.
Президент России также заявил, что не против подключения к договору СНВ Китая, но США должны вести диалог с Пекином сами.
Ранее Путин в четверг заявил, что безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3.
Ранее глава российского государства предложил продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год. В МИД РФ заявили, что на этот период Москва готова вместе с Вашингтоном заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, после чего в США заявили о готовности немедленно провести встречу для финализации соглашения по продлению.
Договор СНВ-3 между Россией и США, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов, вступил в силу в 2011 году. 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил ещё на год продлить его без дополнительных условий, однако американская сторона отказалась. В ООН отметили, что не будут комментировать позиции стран и считают продление договора «приоритетным».
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