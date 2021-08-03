Россия разработает гиперзвуковую ракету X-95

В России создадут новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

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Она будет использоваться в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Как отметил собеседник агентства, господство в воздушно-космической сфере является залогом успешного ведения боевых действий.

Ранее посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

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ФОТО: Министерство обороны РФ//РИА Новости
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