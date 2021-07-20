Российское посольство предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.
Там прокомментировали заявление Пентагона о российских гиперзвуковых ракетах, которые способны нести ядерный заряд. «Их [американских ракет] небольшое полетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта», — следует из сообщения посольства РФ.
Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.
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