Российское посольство предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Там прокомментировали заявление Пентагона о российских гиперзвуковых ракетах, которые способны нести ядерный заряд. «Их [американских ракет] небольшое полетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта», — следует из сообщения посольства РФ.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

