Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил запуск ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшком» успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря, сообщило ТАСС.

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Цель находилась на расстоянии более 350 километров. Скорость полета составила около 7 махов, в ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой, пишет Газета.ру. Она может развивать скорость до 9 скоростей звука, а максимальная дальность ее полета — одна тысяча километров.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:ВМФ РФРакетаЦиркон
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