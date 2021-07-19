Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил запуск ракеты «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшком» успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря, сообщило ТАСС.
Цель находилась на расстоянии более 350 километров. Скорость полета составила около 7 махов, в ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».
«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой, пишет Газета.ру. Она может развивать скорость до 9 скоростей звука, а максимальная дальность ее полета — одна тысяча километров.
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