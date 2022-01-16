Россия потеснила США на мировом рынке оружия

Сообщается, что США уступило позиции России, Китаю и Ирану. Причина в том, что из-за американские истребители пятого поколения не смогли удержать лидирующие позиции из- технического несовершенства, пишет Газета.ru.

Еще одной причиной падения спроса на вооружение США стал прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. Установки могут перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов противников, подчеркивается в публикации.

«Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса «F», не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», — отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при сохранении паритета по ядерному вооружению между Россией и США наша страна лидирует по перспективным разработкам. Об этом российский лидер заявил в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

