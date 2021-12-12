Путин: Россия превосходит США по современному оружию

«У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется — и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — цитирует главу государства Газета.ru.

Путин подчеркнул, что мощности вооруженных сил проходят модернизацию, а также вводятся новые комплексы.

«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что другие государства, желая иметь средства, которые нейтрализуют российское гиперзвуковое оружие, создадут их. Однако, считает, Путин, у России появится другое оружие.

«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», — заявил президент России.

Продажи российского вооружения падают из-за политических шагов, которые направлены на передачу приоритета американцам, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это связано с общеполитической ситуацией. США сейчас пытаются сохранить свое доминирование в мире, оказывают всестороннее давление, в том числе политическое, чтобы обеспечить контроль, а это можно сделать и за счет продажи своих вооружений. Здесь не экономические изменения, а чисто политические шаги, которые направлены на передачу приоритета американцам. Во-вторых, я могу сказать, что китайское оружие в значительной степени вытесняет российское. Совокупность всех этих факторов вкупе с политическим приводят к сокращению экспорта российского оружия», - отметил Сивков.



