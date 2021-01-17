Россия перепрофилирует самолеты «открытого неба» в разведчики

«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — пояснил один из собеседников агентства.

Чтобы перепрофилировать авиамашины, на самолеты установят современное разведывательное оборудование. Подчеркивается, что необходимое решение по этому поводу уже принято.

Напомним, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

«Понимая ответственность за безопасность в мире, Россия предпринимала все необходимые действия, а также выдвигала конкретные предложения странам, входящим в Договор по открытому небу, по его сохранению, взятию обязательств на себя в части недопущения разглашения данных об инфраструктуре и дислокации вооруженных сил. Чтобы все позиции, которые содержатся в Договоре по открытому небу, не передавались США. Америка повела себя безответственно, первой выйдя из соглашения, нарушила баланс сил тех стран, которые входят в Договор. Мы не получили гарантии от союзников о неразглашении наших сведений, и нам ничего не остается, как начать процедуру выхода нашей страны из данного договора, считая, что нахождение там для нас является бессмысленным», - отметил он.

