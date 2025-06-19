Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными
19 июня 202515:46
Россия и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными, а также молодыми военнослужащими в возрасте до 25 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она указала, что инициатива о таком обмене исходила от российской стороны.
«Ожидается, что с каждой стороны домой вернутся не менее тысячи человек», - отметила дипломат.
Ранее в Миноброны РФ заявили о готовности передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru