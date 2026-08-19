Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»
Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, Москва вернула более ста бойцов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в ведомстве, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военных. Взамен Киеву были переданы 103 пленных ВСУ.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Украинской стороне передали останки 261 погибшего, российская получила 24 тела.
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