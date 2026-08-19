Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, Москва вернула более ста бойцов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»

Как отметили в ведомстве, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военных. Взамен Киеву были переданы 103 пленных ВСУ.

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Украинской стороне передали останки 261 погибшего, российская получила 24 тела.

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ФОТО: скриншот с видео Минобороны России
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