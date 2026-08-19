Более 1,5 млн россиян подали заявление на участие в ДЭГ

Свыше 1,5 млн россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в 2026 году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

ЦИК: За рубежом откроют 319 участков для голосования на выборах в Госдуму

«Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления уже подали 1 572 100 избирателей», - цитирует РИА Новости главу ЦИК.

Также Памфилова указала, что граждане продолжают подавать заявления на участие в «Мобильном избирателе» для голосования не по месту регистрации. Всего подано 375 813 заявлений.

Ранее в Минцифры рассказали, что на выборах-2026 федеральная платформа ДЭГ будет доступна жителям 32 регионов России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
ТЕГИ:ГолосованиеЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры