Более 1,5 млн россиян подали заявление на участие в ДЭГ
Свыше 1,5 млн россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в 2026 году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления уже подали 1 572 100 избирателей», - цитирует РИА Новости главу ЦИК.
Также Памфилова указала, что граждане продолжают подавать заявления на участие в «Мобильном избирателе» для голосования не по месту регистрации. Всего подано 375 813 заявлений.
Ранее в Минцифры рассказали, что на выборах-2026 федеральная платформа ДЭГ будет доступна жителям 32 регионов России.
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