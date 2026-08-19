Онищенко выступил против возврата к традиционной системе сдачи экзаменов вместо ЕГЭ

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила заменить ЕГЭ итоговой аттестацией в форме госэкзаменов.

«Любой резкий поворот назад крайне негативно скажется на образовании, потому что уже практически нет тех учителей, которые принимали экзамены в том традиционном формате», - указал Онищенко.

По его словам, резкие изменения «приведут к еще более худшему варианту».

Между тем в Рособрнадзоре заявили, что не планируют усложнять ЕГЭ, так как содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами.

