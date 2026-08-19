Онищенко выступил против возврата к традиционной системе сдачи экзаменов вместо ЕГЭ
Резкое возвращение от Единого государственного экзамена к традиционной системе испытаний негативно скажется на образовании, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила заменить ЕГЭ итоговой аттестацией в форме госэкзаменов.
«Любой резкий поворот назад крайне негативно скажется на образовании, потому что уже практически нет тех учителей, которые принимали экзамены в том традиционном формате», - указал Онищенко.
По его словам, резкие изменения «приведут к еще более худшему варианту».
Между тем в Рособрнадзоре заявили, что не планируют усложнять ЕГЭ, так как содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами.
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