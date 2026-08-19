Глава дипслужбы Ватикана посетит Москву

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер посетит Москву на следующей неделе. Об этом рассказал ТАСС апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в российской столице епископ Николай Дубинин.

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«Даты приезда подтверждены - 25 по 28 [августа]», - отметил собеседник агентства.

Галлахер совершал визит в РФ в 2021 году, тогда он встречался с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Кроме того, в 2025-м состоялся телефонный разговор Лаврова и Галлахера.


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ФОТО: AP / ТАСС
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