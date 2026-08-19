Депутат Смолин раскрыл, куда в этом году стало сложнее поступить на бюджет
По гуманитарным, экономическим и управленческим специальностям в 2026 году бюджетных мест стало меньше, заявил НСН Олег Смолин.
В этом году количество бюджетных мест в престижные вузы на востребованные специальности сократилось. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
{{related_post_Fz7XV69HDs}}
«Стало меньше возможности поступить в престижные вузы. Что касается востребованных специальностей, ситуация такая: количество бюджетных мест в этом году примерно такое же, как в прошлом, округленно — 620 тысяч. Соответственно сократились контрольные цифры приема на бюджетные места по гуманитарным дисциплинам, экономике, управлению, менеджменту, государственному и муниципальному управлению. При этом увеличились цифры приема на бюджетные места на инженерные, медицинские, педагогические специальности и специальности, связанные с высокими IT-технологиями», — рассказал он.
Ранее крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. Как отметил в беседе с НСН доктор медицинских наук, бывший главний специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов, в России происходит девальвация профессии врача, а пациенты получили безграничную власть.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Омбудсмены РФ и Украины обменялись списками пропавших без вести
- Не престижно? Почему в медицинских вузах осталось много бюджетных мест
- Дело в «шляпе»: Как не нарваться на контрафактные запчасти для машин
- Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в США
- Названо число вузов, столкнувшихся с проблемой наплыва олимпиадников
- Турагенты объяснили, почему россиянам не нужен горнолыжный «люкс» Турции
- Заряжаем дома: Как спрос на китайские гибриды и электромобили вырос на 150%
- ВС России взяли под контроль Водянское в ДНР
- Не хотят пугать? Что скрывают рестораны за новым форматом цен на стейки
- Глава дипслужбы Ватикана посетит Москву