В этом году количество бюджетных мест в престижные вузы на востребованные специальности сократилось. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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«Стало меньше возможности поступить в престижные вузы. Что касается востребованных специальностей, ситуация такая: количество бюджетных мест в этом году примерно такое же, как в прошлом, округленно — 620 тысяч. Соответственно сократились контрольные цифры приема на бюджетные места по гуманитарным дисциплинам, экономике, управлению, менеджменту, государственному и муниципальному управлению. При этом увеличились цифры приема на бюджетные места на инженерные, медицинские, педагогические специальности и специальности, связанные с высокими IT-технологиями», — рассказал он.

Ранее крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. Как отметил в беседе с НСН доктор медицинских наук, бывший главний специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов, в России происходит девальвация профессии врача, а пациенты получили безграничную власть.

