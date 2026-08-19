Россия постепенно переходит на отечественные чипы для искусственного интеллекта (ИИ), так как это мировой тренд, нужно наращивать производство и уменьшать зависимость от импорта, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Минпромторг может внести требования по локализации чипов для ИИ в постановление правительства №719. Оно определяет систему начисления баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Соответствующая инициатива обсуждается между производителями электроники и министерством, пишет «Коммерсант». Тимошенко объяснил, с чем это связано.