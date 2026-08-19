Выстраивается очередь: Россия переходит на отечественные чипы для ИИ
Внутри интегральных схем, внутри электроники должны все больше применяться устройства и чипы с ИИ, заявил НСН Александр Тимошенко.
Россия постепенно переходит на отечественные чипы для искусственного интеллекта (ИИ), так как это мировой тренд, нужно наращивать производство и уменьшать зависимость от импорта, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Минпромторг может внести требования по локализации чипов для ИИ в постановление правительства №719. Оно определяет систему начисления баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Соответствующая инициатива обсуждается между производителями электроники и министерством, пишет «Коммерсант». Тимошенко объяснил, с чем это связано.
«Это систематизация того, что сейчас уже есть на территории нашей страны. У каждого есть свои решения, кто-то их называет технологиями с применением элементов ИИ, кто-то называет машинным обучением. Это все нужно каким-то образом систематизировать, чтобы после этого говорить, что у нас есть отечественные решения конкретные, пока все разрознено. Отрасль направлена на то, что у нас должны развиваться технологии, которые позволяют использовать методы искусственного интеллекта. При развитии этой отрасли внутри интегральных схем, внутри электроники должны применяться такие устройства, так как сейчас это тренд. Эти чипы – элемент внутри электроники. Например, когда мы делаем преобразование голоса в цифровой формат, это сейчас осуществляется именно с помощью таких новых технологий с применением ИИ. Для производителей это удобный инструмент. Чипы используются для создания моделей обучения, это специализированные вещи уже», — рассказал он.
По его словам, сейчас Россия больше закупает чипы, чем производит сама.
«Пока мы больше закупаем, чем самостоятельно производим. Но у нас развиваются заводы, некоторые из них очень загружены, на них невозможно попасть с каким-то запуском. Выстраивается очередь, отрасль развивается. Со временем мы самостоятельно будем закрывать свои потребности, на сто процентов не сможем. Сейчас над большинством чипов работают группы стран. Нишевые вещи мы, конечно, сможем закрывать», — заключил собеседник НСН.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.
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