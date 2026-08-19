Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу
Турист из России Сергей Миронов, который был задержан в Египте, вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее гражданина РФ задержали в гостинице в Шарм-эш-Шейхе по обвинению в нарушении принятых в исламе правил поведения, напоминает RT. Позднее стало известно, что суд оправдал туриста по основному перечню предъявленных обвинений и оштрафовал на 10 тысяч египетских фунтов.
«Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тыс. фунтов», — отметил источник агентства.
В координации с компетентными органами для гражданина РФ забронировали номер в отеле в Египте до тех пор, пока он не покинет республику.
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