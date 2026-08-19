Минимум 250 тысяч? В РСТ назвали средний чек для поездки в Японию на двоих

Японские города стали самым динамичным туристическим направлением для граждан России, заявил Дмитрий Горин.

Япония привлекает россиян круглогодичным сезоном и цветением сакуры, но такая поездка на двоих может обойтись почти в полмиллиона рублей, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Исследовательский институт туризма Yanolja Research составил рейтинг самых красивых и привлекательных городов мира, проанализировав более 200 направлений по «упоминаниям и эмоциональным реакциям», которые туристы оставляли в интернете. Первое место заняла японская Осака, набравшая наивысшее количество положительных отзывов, а на втором — древняя столица Японии Киото. Горин объяснил, чем города страны так нравятся туристам.

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«В последние годы это стало самым динамичным направлением российского туризма. Несмотря на отсутствие прямых перелетов, каждый год рост количества поездок в Японию составляет около 30%, а были годы, когда и все 60%. Высокий рейтинг городов связан как раз с туризмом в целом. Людей со всего мира привлекают экскурсионные возможности, которые есть в стране. Туда можно приезжать круглогодично, но пик сезона — это весна и осень, когда идет цветение сакуры. Наши граждане предпочитают посещать как раз Киото, Токио, Осаку. Особенно стимулирует поездки то, что виза де-факто бесплатная: заплатить надо только за сервисные услуги визового центра — около 980 рублей. Плюс можно найти заранее дешевые билеты на самолет и управиться за 60-70 тысяч на двоих туда-обратно. Однако такое путешествие обойдется минимум в 250 тысяч, а в среднем выйдет в 360-450 тысяч рублей за неделю с экскурсионной программой», — отметил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН назвал срок, за который россияне могут оформить визу в Японию.

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ФОТО: ТАСС / Franck Robichon / EPA
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