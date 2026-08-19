Минимум 250 тысяч? В РСТ назвали средний чек для поездки в Японию на двоих
Японские города стали самым динамичным туристическим направлением для граждан России, заявил Дмитрий Горин.
Япония привлекает россиян круглогодичным сезоном и цветением сакуры, но такая поездка на двоих может обойтись почти в полмиллиона рублей, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Исследовательский институт туризма Yanolja Research составил рейтинг самых красивых и привлекательных городов мира, проанализировав более 200 направлений по «упоминаниям и эмоциональным реакциям», которые туристы оставляли в интернете. Первое место заняла японская Осака, набравшая наивысшее количество положительных отзывов, а на втором — древняя столица Японии Киото. Горин объяснил, чем города страны так нравятся туристам.
«В последние годы это стало самым динамичным направлением российского туризма. Несмотря на отсутствие прямых перелетов, каждый год рост количества поездок в Японию составляет около 30%, а были годы, когда и все 60%. Высокий рейтинг городов связан как раз с туризмом в целом. Людей со всего мира привлекают экскурсионные возможности, которые есть в стране. Туда можно приезжать круглогодично, но пик сезона — это весна и осень, когда идет цветение сакуры. Наши граждане предпочитают посещать как раз Киото, Токио, Осаку. Особенно стимулирует поездки то, что виза де-факто бесплатная: заплатить надо только за сервисные услуги визового центра — около 980 рублей. Плюс можно найти заранее дешевые билеты на самолет и управиться за 60-70 тысяч на двоих туда-обратно. Однако такое путешествие обойдется минимум в 250 тысяч, а в среднем выйдет в 360-450 тысяч рублей за неделю с экскурсионной программой», — отметил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН назвал срок, за который россияне могут оформить визу в Японию.
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