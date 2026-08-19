Япония привлекает россиян круглогодичным сезоном и цветением сакуры, но такая поездка на двоих может обойтись почти в полмиллиона рублей, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.



Исследовательский институт туризма Yanolja Research составил рейтинг самых красивых и привлекательных городов мира, проанализировав более 200 направлений по «упоминаниям и эмоциональным реакциям», которые туристы оставляли в интернете. Первое место заняла японская Осака, набравшая наивысшее количество положительных отзывов, а на втором — древняя столица Японии Киото. Горин объяснил, чем города страны так нравятся туристам.