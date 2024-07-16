Российским военным пообещали 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16
Военнослужащие российской армии, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на директора уральской компании «ФОРЭС» Илью Потанина.
Военное ведомство напомнило, что бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение танков западного производства а авдеевском направлении. Поощрение будет и за подбитие истребителей.
Ранее пресс-служба американского Белого дома сообщила, что западные союзники намерены предоставить Украине целые эскадрильи современных американских истребителей F-16 четвёртого поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru