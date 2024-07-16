Российским военным пообещали 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16

Военнослужащие российской армии, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на директора уральской компании «ФОРЭС» Илью Потанина.

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Военное ведомство напомнило, что бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение танков западного производства а авдеевском направлении. Поощрение будет и за подбитие истребителей.

Ранее пресс-служба американского Белого дома сообщила, что западные союзники намерены предоставить Украине целые эскадрильи современных американских истребителей F-16 четвёртого поколения.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФИстребители

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