Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей

Германия не планирует отправлять боевые самолеты на Украину, так как не имеет истребителей F-16, которые используются украинскими летчиками для пилотирования. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что украинские пилоты в настоящее время проходят обучение на истребителях F-16. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что несмотря на внешнее сходство, эти самолеты существенно отличаются в эксплуатации.