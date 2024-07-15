Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей
Германия не планирует отправлять боевые самолеты на Украину, так как не имеет истребителей F-16, которые используются украинскими летчиками для пилотирования. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Он отметил, что украинские пилоты в настоящее время проходят обучение на истребителях F-16. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что несмотря на внешнее сходство, эти самолеты существенно отличаются в эксплуатации.
По словам Хебештрайта, так как обучение требует значительных временных и материальных затрат, передача Украине боевых самолетов разных типов не имеет смысла в долгосрочной перспективе.
Хебештрайт подчеркнул, что Германия акцентирует внимание на обеспечении Украины системами ПВО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск раскритиковал Wall Street Journal за материал о покушении на Трампа
- СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией
- Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей
- Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
- Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США
- Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре
- В Киеве умер куратор поставок F-16 американский военный советник Ричард Кирлин
- Продюсер Бабичев: Елка сможет вернуть популярность, если запишет новый хит
- В Госдепе поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине
- На Украине неизвестный бросил взрывчатку в здание военкомата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru