Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей

Германия не планирует отправлять боевые самолеты на Украину, так как не имеет истребителей F-16, которые используются украинскими летчиками для пилотирования. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что украинские пилоты в настоящее время проходят обучение на истребителях F-16. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что несмотря на внешнее сходство, эти самолеты существенно отличаются в эксплуатации.

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По словам Хебештрайта, так как обучение требует значительных временных и материальных затрат, передача Украине боевых самолетов разных типов не имеет смысла в долгосрочной перспективе.

Хебештрайт подчеркнул, что Германия акцентирует внимание на обеспечении Украины системами ПВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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