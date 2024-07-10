Запад передаст Украине эскадрильи истребителей F-16

В совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании говорится, что речь идёт также о помощи в содержании самолётов, поставке вооружений для и подготовке лётчиков.

«Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины», - отметили они.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

