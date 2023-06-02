Российский военный рассказал, что ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации
Украинские военные расстреливают мирных жителей при попытке покинуть зону боевых действий в Запорожской области. Об этом заявил командир подразделения батальона «Крым» в беседе с РИА Новости.
Как отметил боец, ВСУ не дают эвакуировать местное население, пишет Ura.ru.
«Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине», — рассказал командир подразделения.
Также собеседник агентства сообщил, что украинские военные расстреляли местного жителя, который хотел уйти на подконтрольную Киеву территорию, отмечает телеканал «360». ВСУ открыли огонь, когда мужчина начал подходить к их позициям.
«Он лежал, и ребята с разведки его вытягивали. <...> Ничего святого у них нет», — подчеркнул боец.
Военный добавил, что из-за подобных случаев проводить эвакуацию тяжело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru