Пушилин: ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов
1 июня 202313:22
Вооруженные силы предпринимают попытки вернуть Артемовск, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.
По его словам, украинские силы пытаются взять город с флангов, но эти попытки купируются российскими военными.
Пушилин также отметил, что в Артемовске уже проведено частичное разминирование, а на полное потребуется несколько месяцев.
Ранее в ЛНР рассказали о попытке ВСУ пойти в наступление под Артемовском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru