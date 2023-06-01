Пушилин: ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов

По его словам, украинские силы пытаются взять город с флангов, но эти попытки купируются российскими военными.

Пушилин также отметил, что в Артемовске уже проведено частичное разминирование, а на полное потребуется несколько месяцев.

Ранее в ЛНР рассказали о попытке ВСУ пойти в наступление под Артемовском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

