Пушилин: ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов

Вооруженные силы предпринимают попытки вернуть Артемовск, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска

По его словам, украинские силы пытаются взять город с флангов, но эти попытки купируются российскими военными.

Пушилин также отметил, что в Артемовске уже проведено частичное разминирование, а на полное потребуется несколько месяцев.

Ранее в ЛНР рассказали о попытке ВСУ пойти в наступление под Артемовском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ДНРНаступлениеВСУДенис Пушилин

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