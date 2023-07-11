Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой

Как рассказал агентству командир экипажа машины, военные отработали по противнику из автоматической пушки 30-го калибра, пишет Ura.ru.

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим [снарядами]. Расход был 400 снарядов», — отметил военный.

Боец указал, что работа производилась ночью, пишет «Свободная пресса». По его словам, в темноте легче обнаружить живую силу, укрепления и технику противника с помощью тепловизорного оборудования.

