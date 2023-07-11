Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой
Бойцы российской Южной группировки войск выпустили 400 снарядов из боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» по украинским позициям под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству командир экипажа машины, военные отработали по противнику из автоматической пушки 30-го калибра, пишет Ura.ru.
«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим [снарядами]. Расход был 400 снарядов», — отметил военный.
Боец указал, что работа производилась ночью, пишет «Свободная пресса». По его словам, в темноте легче обнаружить живую силу, укрепления и технику противника с помощью тепловизорного оборудования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru