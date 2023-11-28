Созданный футбольными фанатами батальон в зоне СВО начал вербовать россиянок

В одном из постов в Telegram-канале организации говорится, что женщины могут стать снайперами, а также работать в медицине и связи.

«Заметим, что большими спецами в военном деле на самых разных направлениях оказываются именно девочки», - говорится в сообщении.

Кроме того, для дам могут быть созданы места в подразделениях радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии, отметив, что об этом не может быть речь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».