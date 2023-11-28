Созданный футбольными фанатами батальон в зоне СВО начал вербовать россиянок
Созданный футбольными фанатами батальон «Эспаньола» начал вербовать россиянок в штурмовые отряды для службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В одном из постов в Telegram-канале организации говорится, что женщины могут стать снайперами, а также работать в медицине и связи.
«Заметим, что большими спецами в военном деле на самых разных направлениях оказываются именно девочки», - говорится в сообщении.
Кроме того, для дам могут быть созданы места в подразделениях радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии, отметив, что об этом не может быть речь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru