Российский разведчик заявил о минимальных потерях ВС РФ в зоне СВО

«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету», — подчеркнул собеседник агентства.

Разведчик также заверил, что российские военные «рвутся вперед».

Ранее разведчик спецназа Западного военного округа рассказал, что в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Он считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить экипаж возможности выбраться из военной машины.

