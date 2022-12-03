Российский разведчик заявил о минимальных потерях ВС РФ в зоне СВО

Разведчик спецназа РФ в Западном военном округе рассказал, что потери Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) минимальны.

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«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету», — подчеркнул собеседник агентства.

Разведчик также заверил, что российские военные «рвутся вперед».

Ранее разведчик спецназа Западного военного округа рассказал, что в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Он считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить экипаж возможности выбраться из военной машины.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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