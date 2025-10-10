Российский МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области

В Липецкой области потерпел крушение МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

Это случилось в Никифоровском районе. Два пилота катапультировались, их жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Mash, пилот и штурман до последнего уводили истребитель от жилых домов, и катапультировались за несколько секунд до крушения. При заходе на посадку у машины отказала система выпуска шасси.

Ранее Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
