Российский МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области
10 октября 202500:01
В Липецкой области потерпел крушение МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Это случилось в Никифоровском районе. Два пилота катапультировались, их жизни ничего не угрожает.
По данным Telegram-канала Mash, пилот и штурман до последнего уводили истребитель от жилых домов, и катапультировались за несколько секунд до крушения. При заходе на посадку у машины отказала система выпуска шасси.
Ранее Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
