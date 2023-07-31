ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, заявили в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что новые МиГ-31 получили «более широкие функции и возможности», детали модернизации не приводятся.

Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31

Ранее стало известно, что Россия работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д и самолета Ил-76. В частности, в РФ разрабатывают комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе МиГ-31Д и боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон» на базе Ил-76. Также в стране работают над лазерной системой «Пересвет», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Руслан Кривобок
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