ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

Ранее стало известно, что Россия работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д и самолета Ил-76. В частности, в РФ разрабатывают комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе МиГ-31Д и боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон» на базе Ил-76. Также в стране работают над лазерной системой «Пересвет», передает «Радиоточка НСН».

