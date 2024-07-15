Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31

Воздушно-космическим силам РФ переданы первые в 2024 году отремонтированные и модернизированные истребители МиГ-31. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

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Отмечается, что отправку первых партий боевых самолетов произвёл филиал ПАО «ОАК» Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

«Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу», - указали в сообщении.

В корпорации добавили, что истребители были отправлены к местам постоянного базирования после проведения комплекса наземных и лётных испытаний.

Ранее в ОАК заявили, что Воздушно-космические силы РФ получили партию новых истребителей Су-35С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Андрей Зинчук
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