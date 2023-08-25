Российский флот нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
Сегодня ночью ВМФ России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении полевого склада боеприпасов в районе Работино Запорожской области.
Кроме того, российские средства ПВО сбил украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области, отметили в Минобороны России. Потери украинской стороны на херсонском направлении составили порядка 50 бойцов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru