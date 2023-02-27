Российские войска зашли в Ильиновку

Также отмечается, что штурмовые отряды зашли в Ильиновку. Других подробностей на данный момент не приводится.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители Артемовска находятся в сложных условиях из-за отсутствия доступа к медицинской помощи. По его словам, точное количество жителей, находящихся в городе, неизвестно.

