Российские войска зашли в Ильиновку
Бойцы «Вагнера» взяли под свой контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Также отмечается, что штурмовые отряды зашли в Ильиновку. Других подробностей на данный момент не приводится.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители Артемовска находятся в сложных условиях из-за отсутствия доступа к медицинской помощи. По его словам, точное количество жителей, находящихся в городе, неизвестно.
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