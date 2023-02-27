Российские войска зашли в Ильиновку

Бойцы «Вагнера» взяли под свой контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска

Также отмечается, что штурмовые отряды зашли в Ильиновку. Других подробностей на данный момент не приводится.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители Артемовска находятся в сложных условиях из-за отсутствия доступа к медицинской помощи. По его словам, точное количество жителей, находящихся в городе, неизвестно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНР
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