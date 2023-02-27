Пушилин: Жители Артемовска находятся в тяжелых условиях без медпомощи

Жители Артемовска (Бахмута) находятся в крайне тяжелых условиях без доступа к медицинской помощи. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска

По его словам, точное количество жителей, находящихся в городе, неизвестно. Пушилин подчеркнул, что даже у тех, кого удалось вывезти, не получилось узнать примерное количество оставшихся.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДенис Пушилин
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