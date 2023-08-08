Российские войска заняли более выгодные позиции в районе села Ольшана

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на Купянском направлении заняли более выгодные позиции в районе села Ольшана в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что благодаря активной обороне российские войска отразили девять атак и контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Успешно отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское ЛНР и Синьковка Харьковской области», - указали в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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