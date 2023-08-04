Российские войска захватили опорники ВСУ на купянском направлении

Российские военные 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты ВСУ и разгромили более взвода пехоты противника на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

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«В ходе наступательных действий штурмовые группы ... овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — указал руководитель пресс-центра, уточнив, что удар по противнику нанесли близ урочища Маньковка.

Также российские бойцы уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ, самоходную установку «Гвоздика» и буксируемую гаубицу «Мста-Б», отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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