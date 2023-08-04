Российские войска захватили опорники ВСУ на купянском направлении
Российские военные 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты ВСУ и разгромили более взвода пехоты противника на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
«В ходе наступательных действий штурмовые группы ... овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — указал руководитель пресс-центра, уточнив, что удар по противнику нанесли близ урочища Маньковка.
Также российские бойцы уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ, самоходную установку «Гвоздика» и буксируемую гаубицу «Мста-Б», отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
- Тела мужчины и женщины нашли в реке в Иркутской области
- Российские войска захватили опорники ВСУ на купянском направлении
- Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над Крымом
- В Новороссийске уничтожен морской дрон
- СМИ: в Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день из-за жары
- Россия уничтожила украинский склад боеприпасов в Херсонской области
- СМИ: торговые сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр
- В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост
- В Крыму сработала ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru