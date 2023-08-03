Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 военных на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 150 украинских военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

NYT: ВСУ возвращаются к прежней тактике наступления

Отмечается, что ВСУ также потеряли две бронемашины, польскую самоходку Krab и гаубицу Д-30.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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