Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 военных на Купянском направлении
На Купянском направлении Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 150 украинских военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что ВСУ также потеряли две бронемашины, польскую самоходку Krab и гаубицу Д-30.
Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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