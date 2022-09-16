Украинские власти заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге
Экстренные службы в украинском городе Кривой Рог работают над устранением серьезных разрушений на гидротехнических сооружениях. Об этом сообщи глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.
По слова чиновника, спасатели стараются сделать всё возможное, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. По словам Резниченко, вооруженные силы России в пятницу нанесла новый ракетный удар по критической инфраструктуре.
Первый раз ВС РФ нанесли удар по окрестностям Кривого Рога в среду, 14 сентября. Была повреждена гидротехническая инфраструктура. В результате, уровень воды в реке Ингулец начал подниматься, жители некоторых улиц были эвакуированы.
Целью ударов по гидтротехническим сооружениям Кривого Рога может быть срыв наступления вооруженных сил Украина в Херсонской области, расположенной ниже по течению Ингульца – притока Днепра. Об этом заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Поднявшийся в Ингульце уровень воды уже нарушил переправы, наведённые ВСУ на правом берегу Днепра.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ВСУ, в свою очередь, продолжают наносить удары по Антоновскому мосту рядом с Херсоном, чтобы отрезать от снабжения группировку российских войск на правом берегу Днепра. Транспортный переход находится в аварийном состоянии, движение по нему остановлено.
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