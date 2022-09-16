Украинские власти заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге

Экстренные службы в украинском городе Кривой Рог работают над устранением серьезных разрушений на гидротехнических сооружениях. Об этом сообщи глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

По слова чиновника, спасатели стараются сделать всё возможное, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. По словам Резниченко, вооруженные силы России в пятницу нанесла новый ракетный удар по критической инфраструктуре.

Первый раз ВС РФ нанесли удар по окрестностям Кривого Рога в среду, 14 сентября. Была повреждена гидротехническая инфраструктура. В результате, уровень воды в реке Ингулец начал подниматься, жители некоторых улиц были эвакуированы.