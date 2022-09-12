В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео

Подача электричества и воды вновь прервалась в Харькове. Об этом сообщил мэр областного центра Украины Игорь Терехов. По его словам, в результате обстрелов оказались выведенными из строя объекты критической инфраструктуры, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в городе остановлено движение поездов метро, отмечаются перебои с интернетом. Сотрудники коммунальных служб и спасатели устраняют последствия удара по объектам инфраструктуры. В сети появилось видео с остановленным метрополитеном.

Накануне на одной из крупнейших украинских теплоцентралей в Харькове ТЭЦ-5 возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начался после ракетного удара.

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Свет полностью отключался на несколько часов в Харьковской области, перебои наблюдались в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на Полтавщине. В Харькове также останавливалось метро. К утру украинские власти заявили о восстановлении электроснабжения.

Минобороны РФ не комментировало ситуацию в Харькове. Вместе с тем, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов считает, что военные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины нужно было наносить еще 2–3 месяца назад. Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь выразил удовлетворение в связи с тем, что Минобороны РФ начало наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
ТЕГИ:МетроВодаХарьков
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