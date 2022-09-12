В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео
Подача электричества и воды вновь прервалась в Харькове. Об этом сообщил мэр областного центра Украины Игорь Терехов. По его словам, в результате обстрелов оказались выведенными из строя объекты критической инфраструктуры, передаёт РИА Новости.
Кроме того, в городе остановлено движение поездов метро, отмечаются перебои с интернетом. Сотрудники коммунальных служб и спасатели устраняют последствия удара по объектам инфраструктуры. В сети появилось видео с остановленным метрополитеном.
Накануне на одной из крупнейших украинских теплоцентралей в Харькове ТЭЦ-5 возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начался после ракетного удара.
Свет полностью отключался на несколько часов в Харьковской области, перебои наблюдались в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на Полтавщине. В Харькове также останавливалось метро. К утру украинские власти заявили о восстановлении электроснабжения.
Минобороны РФ не комментировало ситуацию в Харькове. Вместе с тем, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов считает, что военные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины нужно было наносить еще 2–3 месяца назад. Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь выразил удовлетворение в связи с тем, что Минобороны РФ начало наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Патрушев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое
- Глава МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание охранной зоны вокруг ЗАЭС
- Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»
- В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео
- Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
- Общественники призвали засудить «Шнура-хайпожора» и «отправить на фронт»
- Собчак прокомментировала проверку полицией одного из её каналов
- Ракова: продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума теперь можно дистанционно
- Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru