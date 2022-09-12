В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео

Подача электричества и воды вновь прервалась в Харькове. Об этом сообщил мэр областного центра Украины Игорь Терехов. По его словам, в результате обстрелов оказались выведенными из строя объекты критической инфраструктуры, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в городе остановлено движение поездов метро, отмечаются перебои с интернетом. Сотрудники коммунальных служб и спасатели устраняют последствия удара по объектам инфраструктуры. В сети появилось видео с остановленным метрополитеном.

Накануне на одной из крупнейших украинских теплоцентралей в Харькове ТЭЦ-5 возник пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он начался после ракетного удара.