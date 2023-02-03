Российские войска впервые за СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Вооружённые силы РФ впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении уточняется, что комплекс был уничтожен в районе населённого пункта Красноармейск в Донецкой народной республике.
«В районе населённого пункта Красноармейск ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии», — рассказали в ведомстве.
О получении первой партии зенитных ракетных комплексов NASAMS и Aspide глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в начале ноября 2022 года, сообщает НСН.
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