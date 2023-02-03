Российские войска впервые за СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS

Вооружённые силы РФ впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пентагон: США заключили контракт на закупку NASAMS для Украины

В сообщении уточняется, что комплекс был уничтожен в районе населённого пункта Красноармейск в Донецкой народной республике.

«В районе населённого пункта Красноармейск ДНР уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии», — рассказали в ведомстве.

О получении первой партии зенитных ракетных комплексов NASAMS и Aspide глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в начале ноября 2022 года, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Wikipedia
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры