Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну прибыла партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide.
Сколько именно комплексов получил Киев он не уточнил.
«Это оружие значительно усилит нашу армию и сделает наше небо более безопасным... Спасибо нашим партнёрам: Норвегии, Испании и США», - написал Резников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране «жизненно важна» противовоздушная оборона, отметив, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны, пишут «Известия».
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