Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну прибыла партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide.

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Сколько именно комплексов получил Киев он не уточнил.

«Это оружие значительно усилит нашу армию и сделает наше небо более безопасным... Спасибо нашим партнёрам: Норвегии, Испании и США», - написал Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране «жизненно важна» противовоздушная оборона, отметив, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны, пишут «Известия».

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ФОТО: Wikipedia
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраина
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