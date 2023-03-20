Рогов: ВСУ готовят армию дронов для удара по Запорожской области

Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, в последние дни ВСУ предприняли несколько попыток разведок боем, все свидетельствует о подготовке Киева к весеннему наступлению.

«Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области», — подчеркнул Рогов.

Кроме того, планы Киева косвенно подтверждает экономия бойцами ВСУ ракет HIMARS и другого высокоточного оружия.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru отметил, что Украина, говоря о наступлении и периодически проводя атаки на Запорожском направлении, пытается обмануть российские силы и совершить прорыв в другом месте.

