Рогов: ВСУ готовят армию дронов для удара по Запорожской области
Украинские военные готовят «армию» беспилотников-камикадзе для удара по Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, в последние дни ВСУ предприняли несколько попыток разведок боем, все свидетельствует о подготовке Киева к весеннему наступлению.
«Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области», — подчеркнул Рогов.
Кроме того, планы Киева косвенно подтверждает экономия бойцами ВСУ ракет HIMARS и другого высокоточного оружия.
Ранее военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru отметил, что Украина, говоря о наступлении и периодически проводя атаки на Запорожском направлении, пытается обмануть российские силы и совершить прорыв в другом месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru