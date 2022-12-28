Российские войска уничтожили украинских диверсантов на южнодонецком направлении
Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой народной республики украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что диверсанты действовали в направлении населённого пункта Владимировка.
«Уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населённого пункта Владимировка ДНР», - сказал он.
Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины были ликвидированы диверсанты, вооруженные немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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