«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ И САМЫЙ УДАЧНЫЙ»

Новая неделя началась с тревожных сообщений о ночной попытке Украины атаковать военный аэродром в Саратовской области, а вскоре в ФСБ рассказали об уничтожении диверсантов.

«В результате боестолкновения 25 декабря уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — сообщил Центр общественных связей ФСБ, уточнив, что у диверсантов было четыре взрывных устройства.

Эта информация совпала со стартом в Петербурге неформального саммита СНГ, на котором белорусский президент Александр Лукашенко пообещал «самый счастливый и самый удачный» 2023-й год.

«Не переживайте, будет нормально», - добавил Александр Григорьевич.

Владимир Путин также пребывал в благодушном настроении и поздравил приехавших в Россию лидеров стран СНГ с Новым годом.

«От души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания», - сказал президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что сотрудничество между странами СНГ укрепляет региональную стабильность и безопасность.

В Минобороны РФ в понедельник также заявили об успехах. По данным ведомства, российская армия продолжила «успешное наступление» на донецком направлении, заняв «новые выгодные позиции».