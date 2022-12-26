«Подарок к саммиту?»: Беспилотник и диверсанты не смутили Путина и Лукашенко
Лукашенко пообещал «самый счастливый» год, Путин выступил с новогодним поздравлением, а над Украиной завыли сирены.
В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 декабря, открылся неформальный саммит СНГ, в преддверии которого Украина попыталась атаковать Брянскую и Саратовскую области. Несмотря на беспилотник и диверсантов, президенты России и Белоруссии дали позитивный прогноз на 2023 год. На этом фоне в Минобороны РФ заявили об успешном наступлении, а над Украиной завыли сирены.
«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ И САМЫЙ УДАЧНЫЙ»
Новая неделя началась с тревожных сообщений о ночной попытке Украины атаковать военный аэродром в Саратовской области, а вскоре в ФСБ рассказали об уничтожении диверсантов.
«В результате боестолкновения 25 декабря уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — сообщил Центр общественных связей ФСБ, уточнив, что у диверсантов было четыре взрывных устройства.
Эта информация совпала со стартом в Петербурге неформального саммита СНГ, на котором белорусский президент Александр Лукашенко пообещал «самый счастливый и самый удачный» 2023-й год.
«Не переживайте, будет нормально», - добавил Александр Григорьевич.
Владимир Путин также пребывал в благодушном настроении и поздравил приехавших в Россию лидеров стран СНГ с Новым годом.
«От души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания», - сказал президент РФ.
При этом Путин подчеркнул, что сотрудничество между странами СНГ укрепляет региональную стабильность и безопасность.
В Минобороны РФ в понедельник также заявили об успехах. По данным ведомства, российская армия продолжила «успешное наступление» на донецком направлении, заняв «новые выгодные позиции».
СИРЕНЫ И «ПОДАРКИ»
Ну а на Украине в эти минуты воют сирены. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областях, навевая ассоциации с недавним ответом России на атаку Донецка 15 декабря. Тогда в результате массированного ракетного удара была обесточена половина Украины.
5 декабря украинские беспилотники уже долетали до военных аэродромов в Рязанской и Саратовской областях. На фоне сегодняшнего «прилета» эксперты допустили возможность новых атак Украины под Новый год.
«Вероятность того, что подобные инциденты усилятся в новогоднюю ночь и праздники? Всё будет зависеть от того, как будут работать наши средства противовоздушной обороны. Они должны не подпустить никакие беспилотники на пушечный выстрел к нашим стратегическим объектам. Также это зависит от того, как будет работать наше ФСБ», - сказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил НСН, что беспилотники могут быть запущены украинскими диверсантами.
«Беспилотники могут запускаться и непосредственно в близости, не обязательно по 700 километров дальности. Это может разведывательно-диверсионная группа работать. То, что беспилотник сбили – показывает работу наших ПВО. Думаю, что выводы сделали после первого случая. Но, к сожалению, три человека погибло. Ожидание каких-то провокаций должно сопровождаться бдительностью со стороны населения и правоохранительных органов», - отметил Швыткин.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) предположил в беседе с НСН, что Украина может попытаться «поздравить» Россию под Новый год.
«Под Новый год Украина постарается нанести где-либо массированный удар по российской территории с тем, чтобы "поздравить" Кремль с Новым годом так же, как они поздравили нашего президента с его днем рождения, взорвав Крымский мост. Это может быть акция в виде массового пуска ракет и беспилотников, также она может сочетаться с диверсионными и террористическими актами на территории России», - допустил Стрелков.
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