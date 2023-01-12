Российские войска уничтожили до 70 военных ВСУ на донецком направлении

В сообщении говорится, что на южнодонецком направлении были уничтожены до 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Более 100 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля были уничтожены на краснолиманском направлении.

Также российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

«В районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе города Артёмовск в ДНР, сообщает RT.

