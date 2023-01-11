Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 90 военных на лиманском направлении

Кроме того, по сведениям Конашенкова, удалось ликвидировать четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ

Представитель Минобороны также сообщил о гибели 25 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении в результате нанесения комплексного огневого поражения. Там уничтожены один БМП и два автомобиля.

Кроме того, как отмечает RT, российские войска уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР артиллерийскую систему М-777 американского производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган».

Сегодня же в Минобороны РФ и чеченском спецназе «Ахмат» прокомментировали ситуацию в Соледаре, который постепенно переходит под российский контроль. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно утверждал, что город берут исключительно его подразделения.

