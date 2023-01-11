Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 90 военных на лиманском направлении

Потери вооруженных сил Украины за минувшие 24 часа на лиманском направлении оставили до 90 человек убитыми и ранеными, в результате ударов артиллерии и авиации российской армии. Такую статистику озвучил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ. Удары по украинским подразделениям наносились в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.

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Кроме того, по сведениям Конашенкова, удалось ликвидировать четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ

Представитель Минобороны также сообщил о гибели 25 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении в результате нанесения комплексного огневого поражения. Там уничтожены один БМП и два автомобиля.

Кроме того, как отмечает RT, российские войска уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР артиллерийскую систему М-777 американского производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган».

Сегодня же в Минобороны РФ и чеченском спецназе «Ахмат» прокомментировали ситуацию в Соледаре, который постепенно переходит под российский контроль. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин неоднократно утверждал, что город берут исключительно его подразделения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРУкраинаИгорь Конашенков
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