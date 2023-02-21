Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберной «Мсты-Б»

Как сообщил агентству командир с позывным «Урал», российские десантники при наступлении уперлись в опорный пункт ВСУ, передали координаты артиллеристам, а те отработали по цели. Подобное взаимодействие помогает войскам выходить на новые рубежи, пишет «Свободная пресса».

«Работаем напрямую с нашими десантниками, с пехотой. Как они продвигаются, так мы и работаем: пришла цель – все отработали. Промедлений нигде нет», — указал военный.

По словам артиллериста с позывным «Гиви», подразделения получают готовые координаты и работают по цели: технике, живой силе противника, «укрытой силе». На каждую из них уходит два-три снаряда, пишет РИА ФАН.

