Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберной «Мсты-Б»
Российские военные применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б» для уничтожения опорного пункта противника в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству командир с позывным «Урал», российские десантники при наступлении уперлись в опорный пункт ВСУ, передали координаты артиллеристам, а те отработали по цели. Подобное взаимодействие помогает войскам выходить на новые рубежи, пишет «Свободная пресса».
«Работаем напрямую с нашими десантниками, с пехотой. Как они продвигаются, так мы и работаем: пришла цель – все отработали. Промедлений нигде нет», — указал военный.
По словам артиллериста с позывным «Гиви», подразделения получают готовые координаты и работают по цели: технике, живой силе противника, «укрытой силе». На каждую из них уходит два-три снаряда, пишет РИА ФАН.
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