Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

«Южная» группировка войск Вооруженных сил России за сутки уничтожила до 200 военных Украины, склад с боеприпасами, а также шесть единиц техники. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боевых припасов 36-й бригады морской пехоты армии Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН отмечал, что российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки. По его словам, у России еще много нерешенных задач в рамках спецоперации, но успешно атаковать по нескольким направлениям сразу не получится.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация
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