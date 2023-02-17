Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

Отмечается, что в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боевых припасов 36-й бригады морской пехоты армии Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН отмечал, что российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки. По его словам, у России еще много нерешенных задач в рамках спецоперации, но успешно атаковать по нескольким направлениям сразу не получится.

