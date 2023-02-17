Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
«Южная» группировка войск Вооруженных сил России за сутки уничтожила до 200 военных Украины, склад с боеприпасами, а также шесть единиц техники. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боевых припасов 36-й бригады морской пехоты армии Украины.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН отмечал, что российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки. По его словам, у России еще много нерешенных задач в рамках спецоперации, но успешно атаковать по нескольким направлениям сразу не получится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru