МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве
Россия наносит удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения о вызове и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна из-за повреждений здания делегации Евросоюза в Киеве.
Захарова подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре является следствием работы украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Она добавила, что заявления представителей ЕС и публикации европейских СМИ о «российских атаках на гражданские объекты» контрастируют с отсутствием реакции Брюсселя на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.
По словам представителя МИД, российская сторона неоднократно представляла доказательства атак Киева на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.
Евросоюз ранее заявил о повреждениях офиса своей делегации в Киеве после ночных ударов. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о вызове российского дипломата в Брюсселе, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что среди сотрудников миссии пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве
- При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин
- Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы для россиян
- Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе
- СМИ: Путин выдвинет Александра Гуцана на пост генпрокурора
- Неизменный хэппи-энд: Почему россияне увлеклись корейской литературой
- Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине
- Пчеловоды бьют тревогу из-за растущей нагрузки на пасечников
- Павла Волю назвали главным инфлюенсером России
- СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru