МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве

Россия наносит удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения о вызове и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна из-за повреждений здания делегации Евросоюза в Киеве.

Захарова подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре является следствием работы украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Она добавила, что заявления представителей ЕС и публикации европейских СМИ о «российских атаках на гражданские объекты» контрастируют с отсутствием реакции Брюсселя на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.