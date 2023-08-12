Российские войска разгромили пункт управления наемников со связью Starlink в Николаевке
Пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке уничтожила российская группировка «Юг». Заявление начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева размещено в Telegram-канале Министерства обороны России.
«Расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке», — сообщил представитель группировки «Юг».
По данным военных, украинские наемники дислоцировались в палаточном лагере ВСУ в районе населенного пункта Райское.
Также сообщается, что силами российской артиллерии уничтожено три пикапа с живой силой в районах Дружбы, Красногоровки, а также бронеавтомобиль Hummer в Андреевке.
Также российские военные ликвидировали батарейным огнем восемь минометов в Ивано-Дарьевке, Верхнекаменском, Николаевке, Авдеевке и Марьинке.
Ранее подразделения армии России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru