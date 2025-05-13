Минпромторг расширил автомобильные льготы для многодетных семей и участников СВО

Минпромторг сообщил о запуске новой подпрограммы «Семейный автомобиль» в рамках действующей системы льготного автокредитования. По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, с 13 мая право на покупку отечественного автомобиля со скидкой 10% получили семьи с тремя и более детьми, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Помимо этого, для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрена отдельная мера поддержки — 40-процентная скидка на автомобили с ручным управлением.

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В министерстве уточнили, что базовая скидка по программе сохраняется на уровне 20% от стоимости автомобиля с ДВС (25% для жителей Дальнего Востока). Она продолжит действовать для медицинских и педагогических работников, участников СВО, инвалидов и семей с детьми, приобретающих машины в регионах ДФО.

Также в 2025 году все льготные категории смогут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные в России, со скидкой до 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Под программу подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 миллионов рублей и уровнем локализации от 2000 баллов по нормативам постановления правительства №719, передает «Радиоточка НСН».

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