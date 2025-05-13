Минпромторг расширил автомобильные льготы для многодетных семей и участников СВО

Минпромторг сообщил о запуске новой подпрограммы «Семейный автомобиль» в рамках действующей системы льготного автокредитования. По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, с 13 мая право на покупку отечественного автомобиля со скидкой 10% получили семьи с тремя и более детьми, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Помимо этого, для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрена отдельная мера поддержки — 40-процентная скидка на автомобили с ручным управлением.