Кремль не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценок высказываниям Владимира Зеленского о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, внимание российской стороны сосредоточено исключительно на инициативе главы государства о возобновлении переговоров.

Песков напомнил, что президент России предложил провести прямые переговоры между делегациями России и Украины 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Эти намерения, по его словам, отражают официальную позицию Москвы.