Кремль не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут давать оценок высказываниям Владимира Зеленского о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, внимание российской стороны сосредоточено исключительно на инициативе главы государства о возобновлении переговоров.
Песков напомнил, что президент России предложил провести прямые переговоры между делегациями России и Украины 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Эти намерения, по его словам, отражают официальную позицию Москвы.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.
Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru