В топ-100 российских фильмов предложили включить советские сказки и драмы

В список 100 лучших отечественных фильмов необходимо включить детское и семейное кино, в том числе советские сказки и школьные драмы, заявила «Известиям» президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталия Примакова.

Она подчеркнула, что современные дети должны знать советскую классику, включая фильмы о школе, такие как «Чучело», «Розыгрыш» и «Доживем до понедельника».