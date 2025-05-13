Путин отметил вклад меценатов в поддержку Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин заявил, что Большой и Мариинский театры остаются важнейшими культурными символами страны и предметом национальной гордости. Он подчеркнул, что оба учреждения играют ключевую роль в развитии мировой музыкальной сцены и представляют собой воплощение великой русской культуры.
Выступая на совместном заседании попечительских советов двух театров, прошедшем в Кремле, глава государства отметил важность четкого понимания перспектив их дальнейшего развития. По его словам, внимание к этим вопросам особенно актуально на фоне устойчивой поддержки со стороны бизнеса и частных меценатов.
Путин сообщил, что участие представителей деловых кругов в работе попечительских советов становится все более востребованным форматом. Он подчеркнул, что многие компании и благотворители оказывают театрам активную помощь, в том числе в рамках совместных проектов.
Президент поблагодарил всех, кто вносит вклад в сохранение и развитие этих культурных институтов, подчеркнув, что такое взаимодействие способствует укреплению позиций российского искусства на мировой арене, передает «Радиоточка НСН».
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