Путин отметил вклад меценатов в поддержку Большого и Мариинского театров

Президент России Владимир Путин заявил, что Большой и Мариинский театры остаются важнейшими культурными символами страны и предметом национальной гордости. Он подчеркнул, что оба учреждения играют ключевую роль в развитии мировой музыкальной сцены и представляют собой воплощение великой русской культуры.

Выступая на совместном заседании попечительских советов двух театров, прошедшем в Кремле, глава государства отметил важность четкого понимания перспектив их дальнейшего развития. По его словам, внимание к этим вопросам особенно актуально на фоне устойчивой поддержки со стороны бизнеса и частных меценатов.